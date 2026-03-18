На 22 март от 19:00 ч. ще бъде официалното откриване на обновената зала "Младост" в Бургас.Съоръжението ще бъде отново въведено в експлоатация с първия двубой от волейболното бургаско дерби от 1/8-финалите на първенството между Нефтохимик и Дея спорт.Цената на билетите е като за домакинските мачове на "нефтохимиците" в редовния сезон на НВЛ за тази календарна година - 6 евро, видяПропуски за двубоя могат да бъдат закупени и онлайн.За учащи и пенсионери, които могат да купят своите билети само на каса, цената е 4 евро.Касата ще отвори два часа преди началото на волейболното дерби.В четвъртфиналната серия се играе до две победи от три възможни срещи.