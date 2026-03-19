Община Бургас разреши паркингът на зала "Арена Бургас" да се използва безплатно от зрителите, които ще посетят двубоя между Нефтохимик и Дея от волейболното първенство на България при мъжете, с който ще бъде открита обновената зала "Младост", научи ФОКУС.

Нужно е единствено да кажете, че сте зрител на 1/8-финалната битка от плейофите в Националната волейболна лига.

Както ФОКУС вече писа, билетите за срещата ще са на цена от 6 евро. За ученици и пенсионери порпускът ще струва 4 евро.

Касата в зала "Младост" ще отвори в неделя час и половина преди началото на мача - в 17:30.

Билети могат да бъдат закупени онлайн: ТУК!