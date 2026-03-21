Нефтохимик записа трета поредна победа в Югоизточната Трета лига, след като спечели тежкото гостуване на Загорец (Нова Загора) с 1:0, предаде репортер наЕдинствения гол в срещата отбеляза Христо Георгиев в 56-ата минута.Треньорският щаб на "зелените" реши да заложи на същите 11 футболисти, които победиха Спартак (Пд) преди седмица.Домакините започнаха по-добре и стигнаха до 1-2 ситуации пред вратата на Величков, но реално не застрашиха стража на гостите.В 27-ата минута Илчев стреля добре с глава след корнер, но вратарят на Загорец Вълков се разтегна максимално и спаси.В 38-ата минута играч на домакините напредна по крилото и стреля в близкия ъгъл, но Величков парира с крак.120 секунди след това футболист на Загорец стреля мощно от границата на наказателното поле, но топката профуча над вратата на гостите.В 42-ата минута Мариян Тонев стреля от около 20 метра, но право в ръцете на Величков.Нефохимик поведе в 56-ата минута след груба грешка при изнасянето на домакините. Христо Георгиев пресече пас в центъра и подаде към Рамис Исмаилов. Ударът на крилото бе блокиран, но той успя да подаде към Денис Токмак. Седмицата на Нефтохимик напредна и след това върна топката към точката на дузпата, откъдето Христо Георгиев шутира по земя с първото си докосване и отбеляза.В 78-ата минута Загорец пропусна най-добрата си възможност да изравни. Играч на домакините получи топката на точката на дузпата с гръб към вратата и опита ефектен удар с пета, но Величков изби със страхотен плонж.До края "зелените“ удържаха и се поздравиха с нова победа.Следващата събота Нефтохимик приема Асеновец (Асеновград) от 15:00 ч. на ст. "Лазур“.’56 Хр. Георгиев