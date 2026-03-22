Нефтохимик 2010 победи Дея Волей с 3:0 (25:21, 25:19, 25:15) като домакин в първия мач от бургаското дерби от четвъртфиналите на волейболното първенство на България. Така тимът на Иван Станев взе аванс, в серията се играе до две победи от три срещи.

Двубоят се игра в препълнената обновена зала “Младост" в Бургас. Срещата изгледаха кметът на града Димитър Николов, както и други членове на местната администрация.

Символичните домакини взеха инициативата в първия гейм и поведоха с 8:5 след атака на Мартин Кръстев. Дея обаче навакса и обърна до 11:9 след точка на Валентин Братоев, а това накара Иван Станев да вземе прекъсване. Нефтохимик изравни за 12:12 след ас на Балабанов. “Шейховете" дръпнаха с 15:13 след две точки на Мартин Кръстев. Малко след това ас на Цветелин Цветанов изравни резултата при 17:17. Играчите на Станев поведоха с 22:20 след контра на Османович, а треньорът на Дея взе таймаут. Георги Братоев прати топката в аут от сервис и Нефтохимик затвори гейма след 25:21.

Във втората част след блок на Рикардо Жуниор “шейховете" поведоха с 10:7. Контра на Валентин Братоев намали аванса на домакините само до точка при 12:11. След успешна блокада Нефтохимик дръпна с 16:13. Резултатът набъбна до 20:15 след атака по диагонала на Османович. В крайна сметка момчетата на Иван Станев поведоха с 2:0 гейма след 25:19.

След успешна блокада на Османович Нефтохимик поведе с 2:0 в началото на третия гейм. “Шейховете" поддържаха крехката си преднина, която отново бе три точки след ас на Долгополов за 10:7. След блок на капитана Балабанов символичният домакин поведе с 12:7. Негов ас направи резултата 14:8. Блок на Жуниор увеличи преднината до 19:10 за Нефтохимик. В крайна сметка момчетата на Нефтохимик затвори мача с 3:0 гейма след 25:15.

Капитанът на Нефтохимик Калоян Балабанов и Ади Османович реализираха по 16 точки, а Мартин Кръстев и Рикардо Жуниор помогнаха с по 9. За Дея спорт 13 отбеляза Цветелин Цветанов.