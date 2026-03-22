Нефтохимик 2010 победи Дея Волей с 3:0 (25:21, 25:19, 25:15) като домакин в първия мач от бургаското дерби от четвъртфиналите на волейболното първенство на България. Така тимът навзе аванс, в серията се играе до две победи от три срещи.Двубоят се игра в препълнената обновена зала “Младост" в Бургас. Срещата изгледаха кметът на града, както и други членове на местната администрация.Символичните домакини взеха инициативата в първия гейм и поведоха с 8:5 след атака на. Дея обаче навакса и обърна до 11:9 след точка на, а това накарада вземе прекъсване. Нефтохимик изравни за 12:12 след ас на. “Шейховете" дръпнаха с 15:13 след две точки на. Малко след това ас наизравни резултата при 17:17. Играчите наповедоха с 22:20 след контра на, а треньорът на Дея взе таймаут.прати топката в аут от сервис и Нефтохимик затвори гейма след 25:21.Във втората част след блок на“шейховете" поведоха с 10:7. Контра нанамали аванса на домакините само до точка при 12:11. След успешна блокада Нефтохимик дръпна с 16:13. Резултатът набъбна до 20:15 след атака по диагонала на. В крайна сметка момчетата наповедоха с 2:0 гейма след 25:19.След успешна блокада наНефтохимик поведе с 2:0 в началото на третия гейм. “Шейховете" поддържаха крехката си преднина, която отново бе три точки след ас наза 10:7. След блок на капитанасимволичният домакин поведе с 12:7. Негов ас направи резултата 14:8. Блок наувеличи преднината до 19:10 за Нефтохимик. В крайна сметка момчетата на Нефтохимик затвори мача с 3:0 гейма след 25:15.Капитанът на Нефтохимикреализираха по 16 точки, апомогнаха с по 9. За Дея спорт 13 отбеляза