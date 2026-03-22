Както Burgas24.bg вече съобщи, Нефтохимик победи Дея с 3:0 гейма в първия двубой между двата тима от 1/8-финалите в НВЛ, който се игра в обновената и препълнена до краен предел зала "Младост" в Бургас.

След края на срещата старши треньорът на "шейховете" Иван Станев коментира пред медията ни впечатления си за мача.

"Лесно ни беше в третия гейм. Преди това срещата беше напълно равностойна. Може би бе много важно днес, че нашето посрещане се справи със силния сервис на Дея. И също, че с малко грешки вкарвахме нашия сервис", заяви той.

Станев бе категоричен, че няма място за подценяване на противника преди мач №2 от серията в сряда, подчертавайки значимостта на това отборът му да се подготви тактически за предстоящия двубой.

"В началото на мача се върнах в 2023-а година, финала срещу Хебър. Липсваше ми тази емоция. Радвам се, че видях толкова много хора в мач между два бургаски отбора. Малко градове могат да се похвалят с това нещо. Зала "Младост" е така обновена, че е наслада за всеки един състезател да бъде на игрището. Надявам се в сряда залата отново да бъде пълна", завърши Иван Станев.