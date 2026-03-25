Нефтохимик и Дея спорт излизат днес в двубой №2 от 1/8-финалната битка между двата тима от плейофите на Националната волейболна лига за мъже.Срещата е от 19:00 ч. и ще се играе в обновената зала "Младост" в Бургас.Първият мач, който бе в неделя, бе спечелен с категоричното 3:0 от играчите на Иван Станев.Ако днес те успеят да победят опонента, ще се класират за Топ 8. Ако Дея успее да пречупи съперника, ще вкара серията в решаващ трети сблъсък.По-рано днес от 18:00 ч. е и другата среща от този поток в плейофите между Локомотив Авиа и Пирин (Разлог). Пловдивчани спечелиха първия мач и днес също могат да си осигурят участие на 1/4-финалите, където ще ги чака победителят от бургаското дерби.В другия поток Левски вече се класира напред, след като затвори серията с Монтана с 2:0 победи. "Сините" чакат решаващия мач №3 между ЦСКА и Берое, за да научат срещу кой ще се изправят по пътя към 1/2-финалите.