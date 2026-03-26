Несебър ще излезе в гостуването си на Раковски в двубой от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига без един от големите си лидери Пламен Димов, показа проверка наОпитният централен защитник ще пропусне двубоя заради натрупани жълти картони.В последния си двубой "делфините" сразиха другия отбор от град Раковски – Секирово с 5:2.През есента момчетата на Мирослав Косев победиха съперника с 9:0, като това е и най-голямата победа за клуба от началото на първенството.От своя страна Раковски в момента е на последното място в Югоизточната Трета лига с 15 точки, но отборът е в серия от две поредни домакински победи с по 1:0, съответно срещу Атлетик (Куклен) и Марица (Милево).Несебър пък продължава да бъде лидер в таблицата с 57 пункта и продължава лютата битка за промоция с Марица (Пд), който е на втора позиция с 55.