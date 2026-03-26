Несебър ще излезе в гостуването си на Раковски в двубой от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига без един от големите си лидери Пламен Димов, показа проверка на ФОКУС.

Опитният централен защитник ще пропусне двубоя заради натрупани жълти картони.

В последния си двубой "делфините" сразиха другия отбор от град Раковски – Секирово с 5:2.

През есента момчетата на Мирослав Косев победиха съперника с 9:0, като това е и най-голямата победа за клуба от началото на първенството.

От своя страна Раковски в момента е на последното място в Югоизточната Трета лига с 15 точки, но отборът е в серия от две поредни домакински победи с по 1:0, съответно срещу Атлетик (Куклен) и Марица (Милево).

Несебър пък продължава да бъде лидер в таблицата с 57 пункта и продължава лютата битка за промоция с Марица (Пд), който е на втора позиция с 55.