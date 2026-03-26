Отборът на Марица (Милево) разгроми Созопол с 4:0 в регионалния финал на Югоизток от турнира за Купата на Аматьорската футболна лига.Двубоят се игра в Стралджа и бе белязан от редица спорни моменти, а главният съдия показа общи четири червени картона - един за победителите и цели три за тима от морския град.Марица (Милево) поведе в 8-ата минута с гол на Христо Стоянов, а в 30-ата Цветелин Петров удвои след точно изпълнена дузпа.Впоследствие реферът показа два червени картона на футболисти от Созопол — Валентин Иванов и Даниел Андреев, а след спречкване в средата на терена бе изгонен и човек от Марица (Милево).В началото на второто полувреме Христо Стоянов направи резултата класически, а крайното 4:0 оформи Желязко Калинов.Малко преди края на двубоя реферът показа и трети червен картон за Созопол, с което "небесносините“ завършиха срещата с осем играчи на терена.