Нефтохимик ще се опита да продължи с доброто си представяне и да постигне четвърта поредна победа в Югоизточната Трета лига при домакинството си на Асеновец (Асеновград) утре.Двубоят е от 16:00 ч. на стадион "Лазур".В последните си три двубоя "шейховете" записаха три успеха с по 1:0, съответно срещу Розова долина (Казанлък), Спартак (Пд) и Загорец (Нова Загора).Това им позволи да се изкачат до 4-тото място в класирането с 41 точки, само на 2 от третия Левски (Карлово).От своя страна Асеновец се бори със зъби и нокти за своето оцеляване като към този момент заема 15-та позиция в таблицата с 16 точки, на 6 от първия отбор над чертата - Димитровград. Важно е да уточним, че съставът от Асеновград е и с мач по-малко.За Нефтохимик от сметките за мача със сигурност отпадат Аюб Юнес, който е с контузия, както и младият централен защитник Мартин Николов, който е наказан заради натрупани жълти картони.