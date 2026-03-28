Нефтохимик записа четвърта поредна победа в Югоизточната Трета лига, след като победи категорично с 3:0 Асеновец (Асеновград) на ст. "Лазур" в Бургас, предаде репортер наТреньорският щаб на "шейховете“ заложи на същата единайсеторка на каквато разчиташе в последните два двубоя, а в групата за срещата попаднаха и трима футболисти от U18 на клуба – вратарят Вени Янев, халфът Георги Аладжов и нападателят Максим Киряков.Първата възможност се откри пред гостите в 8-ата минута, след като техен футболист излезе очи в очи с Величков, но стражът на "зелените’ отрази с крак.В 26-ата минута Солаков центира от фаул, Пюскюлю отправи удар, но топката кацна върху напречната греда на Асеновец.10 минути след това Исмаилов шутира добре по диагонала, но стражът на гостите отрази.В крайна сметка почивката дойде при резултат 0:0.Щабът на "шейховете“ потърси промяна още след паузата и вкара на терена чист централен нападател в лицето на Мирослав Радев, който замени Антон Узунов.Само четири минути след подновяването на играта Нефтохимик поведе. Солаков стреля от границата на наказателно поле, вратарят на Асеновец изби, а топката попадна именно в Радев. Неговият шут също бе спасен от стража на тима от Асеновград, преди топката да попадне в Исмаилов, който я заби във вратата за 1:0.В 55-ата минута Солаков отново опита шут, но той мина над вратата.В 66-ата минута на терена се появиха Венци Славов и Георги Аладжов като за втория това бе дебют за мъжкия отбор на "зелените“.Само 120 секунди по късно младият халф на "шейховете“ изведе добре с петичка Рамис Исмаилов в наказателното поле на съперника, но крилото не успя да нанесе добър удар.В 73-ата минута домакините успяха да вкарат втори гол. Те разиграха добре отдясно, Солаков подаде топката към дузпата, където с малко късмет след опита си за удар Аладжов направи неволна асистенция към Мирослав Радев, който с едно докосване прати топката в мрежата, отбелязвайки дебютното си попадение с екипа на Нефтохимик.В 85-ата минута влезлият от пейката само няколко минути по-рано Васил Ангелов заби трети гол във вратата на Асеновец, след като засече отблизо добро центиране от фланга на Венцислав Славов.Веднага след попадението на терена се появи и 15-годишният нападател Максим Киряков, за когото това също бе дебют за мъжкия отбор на домакините.Пред него дори се откри и добра възможност да отбележи, но младокът се забави с обработването на топката.През седмицата в Югоизточната Трета лига предстои междинен кръг, но Нефтохимик почива.Следващият мач за "шейховете“ е на 4 април, събота, от 17:00 ч. – домакинство на Димитровград.В междинния кръг пък Асеновец приема втория отбор на Локомотив (Пд). Мачът е на 1 април от 17:00 ч.’49 Р. Исмаилов’73 М. Радев’ В. Ангелов