Изключителен! 17-годишният Иван Иванов разби испанец и вдигна най-голямата си титла при мъжете!
17-годишният варненец триумфира в надпреварата от сериите "M25" на ITF, която се проведе на клей кортове в Тарагона, Испания.
На финала българският мегаталант, шампион от две надпревари от турнири от Големия шлем за подрастващи, разби представителя на домакините и номер 562 в света Алекс Марти Пухорлас с 6:3, 6:2 в двубой, който се игра при много силен вятър.
Срещата бе първа между тях и продължи 1 час и 30 минути.
В първата част Иванов поведе с 3:0, но опонентът му изравни за 3:3. Това обаче се оказаха последните геймове за ибериеца в сета.
През втората част Иванов поведе с 5:0, правейки обща серия от 8 поредни гейма. Малко по-късно той затвори частта и срещата при 6:2.
С успеха днес Иванов, който е 780-и в световната ранглиста, със сигурност ще се изкачи до около място в "Топ 600" на класацията, което ще е рекордно за него. Така той се превръща и във втория най-млад тенисист по ранкинг при професионалистите след французина Моузес Куаме.
