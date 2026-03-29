Българският национален отбор проведе официалната си тренировка преди утрешния финал на турнира "FIFA Series 2026" срещу домакина Индонезия."Лъвовете“ победиха с 10:2 Соломоновите острови, а домакините от Индонезия с 4:0 Сейнт Китс и Невис.Единствен на облекчен режим се подготвяше, който получи травма в първата среща, като с него се занимаваха физиотерапевтите.Заниманието днес започна с дълги разигравания, след което футболистите минаха в традиционния "квадрат“, а малко по-късно селекционерът Димитров увеличи интензивността на заниманието и тимът отигра различни тактически замисли преди утрешния мач.