Созопол победи Розова долина (Казанлък) с 2:1 в мач от поредния кръг на Югоизточната Трета лига, а след срещата старши треньорът Петър Кюмюрджиев изрази задоволството от успеха."Изключително съм доволен от победата. Благодаря на футболистите за старанието и желанието. В последните 5-6 мача постоянно ни съпътстват контузии и наказания. И в днешната среща ни липсваха петима основни футболисти, но дадох шанс на млади и амбициозни момчета, които не ме предадоха, за което им благодаря“, коментира специалистът пред клубния сайт."Поздравявам и Розова долина за коректната и мъжка игра, пожелавам им успех. Сега за нас е важно да се възстановим добре, защото ни се събраха страшно много мачове до момента през пролетта“, добави наставникът.След успеха Созопол е на 11-тото място с 34 точки. "Розите" са 9-ти с 35.През седмицата тимът от морския град гостува на Несебър в междинния кръг, докато Розова долина приема Родопа (Смолян).