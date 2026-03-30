Треньорът на Созопол: Младите не ме предадоха, за което им благодаря
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
"Изключително съм доволен от победата. Благодаря на футболистите за старанието и желанието. В последните 5-6 мача постоянно ни съпътстват контузии и наказания. И в днешната среща ни липсваха петима основни футболисти, но дадох шанс на млади и амбициозни момчета, които не ме предадоха, за което им благодаря“, коментира специалистът пред клубния сайт.
"Поздравявам и Розова долина за коректната и мъжка игра, пожелавам им успех. Сега за нас е важно да се възстановим добре, защото ни се събраха страшно много мачове до момента през пролетта“, добави наставникът.
След успеха Созопол е на 11-тото място с 34 точки. "Розите" са 9-ти с 35.
През седмицата тимът от морския град гостува на Несебър в междинния кръг, докато Розова долина приема Родопа (Смолян).
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.