Станаха ясни датите на първите три мача от 1/2-финалните серии на плейофите в Националната волейболна лига за мъже.Бургаският Нефтохимик 2010 среща Локомотив Авиа (Пловдив) на 3 април в залата на Пловдивския университет "Паисий Хиландарски“. Играе се до 3 успеха от 5 възможни срещи като регламентът е на разменено домакинство.На 6 април възпитаниците на треньора Иван Станев приемат съперника в 19:00 ч. в зала "Младост“ в Бургас.Третият двубой е на 9 април, четвъртък, отново в Пловдив.Евентуалната четвърта и пета среща ще са на 15 и 18 април.Другата 1/2-финална серия противопоставя вечните съперници Левски и ЦСКА.Техните двубои ще бъдат един ден преди тези на другата двойка опоненти - 2, 5, 14 и 17 април.