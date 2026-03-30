Огромен успех за яхт клуб "Черноморец бургас" на ветроходните награди
С най-голямо признание отново се отличи Александра Лукоянова в олимпийския клас ILCA 6, която освен, че стана шампион на България, получи и престижната номинация за "Спортист на годината“. През сезона тя записа впечатляващи резултати, включително пето място на европейското първенство в Швеция, Балканска титла и победи във всички регати от националния календар. Записа и престижното второ място в генералното класиране за Евроилка Къп 2025!
Със силно представяне се отличиха и Даяна Пашова и Георги Никитов в клас 420, които също намериха място сред номинираните. Шампионски титли в клас 470 завоюваха Полина Заточна и Михаил Белогородски.
При най-младите, Адриана Божинова и Анна Кононова триумфираха като шампионки при момичетата в клас "Кадет“, затвърждавайки добрата работа на клуба с подрастващите.
Отлично бе представянето и на кайт състезателите, като Гергана Стоянова стана шампион при жените, а Димитър Кънев, Яни Грозев и Димитър Ников също бяха сред наградените и номинирани за силните си изяви през сезона.
При киловите яхти на клуба, номинацията бе за яхта Блу Лейди със шкипер Борислав Николов.
Наградите бяха връчени на тържествена церемония в Юнашкия салон във Варна от президента на Българската федерация по ветроходство Росен Марангозов, Ректора на МУ Варна и други официални гости.
