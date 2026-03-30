Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Волейболният Нефтохимик пусна онлайн продажбата на билетите за втория мач от 1/2-финалната серия на плейофите в НВЛ срещу Локомотив (Авиа), видя Burgas24.bg.

Двубоят на 6 април от 19:00 ч. в бургаската зала "Младост".

Цената на редовния пропуск е 6 евро, а за ученици и пенсионери - 4 евро. По-евтините билети обаче могат да бъдат закупени само на каса в деня на двубоя.

Преди мача в Бургас обаче предстои сблъсък №1 от серията между двата тима, който ще бъде на 3 април от 19:30 ч. в залата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Третият двубой пак е в Пловдив от 19:00 ч. на 9 април, четвъртък.

В серията се играе до 3 победи от 5 възможни срещи.

Евентуалният втори мач в Бургас, който би бил четвърти в серията, е насрочен по предварителна програма за 19:00 ч. на 15 април, сряда. Ако се стигне до пета среща, тя ще е от 19:00 на 18 април в Пловдив.

В другата 1/2-финална серия се срещат Левски и ЦСКА. Техните мачове вървят един ден преди тези между Нефтохимик и Локомотив (Авиа).