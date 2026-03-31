Несебър записа поредна победа в Югоизточната Трета лига, този път като гост на Раковски с 4:0."Момчетата заслужават признание за показаното на терена. Изключително съм доволен от реакцията ни още от първата минута, тъй като влязохме в мача с нужната агресия и устременост. Резултатът 4:0 говори сам по себе си за ефективността ни, но по-важното за мен е начинът, по който контролирахме двубоя през цялото време“, коментира заяви старши треньорът на "делфините" Мирослав Косев пред официалния сайт на клуба."Тази убедителна победа затвърждава добрата ни позиция и показва, че израстваме като колектив с всеки изминал мач. Продължаваме работата си в същия дух, като целта ни е да поддържаме добро ниво и постоянство в представяне ни в предстоящите мачове“, добави той.Следващият двубой на отбора е утре от 17:00 часа срещу Созопол.