Мирослав Косев: Продължаваме в същия дух, търсим постоянство
"Момчетата заслужават признание за показаното на терена. Изключително съм доволен от реакцията ни още от първата минута, тъй като влязохме в мача с нужната агресия и устременост. Резултатът 4:0 говори сам по себе си за ефективността ни, но по-важното за мен е начинът, по който контролирахме двубоя през цялото време“, коментира заяви старши треньорът на "делфините" Мирослав Косев пред официалния сайт на клуба.
"Тази убедителна победа затвърждава добрата ни позиция и показва, че израстваме като колектив с всеки изминал мач. Продължаваме работата си в същия дух, като целта ни е да поддържаме добро ниво и постоянство в представяне ни в предстоящите мачове“, добави той.
Следващият двубой на отбора е утре от 17:00 часа срещу Созопол.
