екордьорът по мачове с националния отбор на България Стилиян Петров организира ново издание на "Мач на надеждата", което ще се проведе в Бургас на 6 юни.
Бившият халф дори "открехна вратата" относо участниците в демонстративната среща и обяви първите шест имена, които ще вземат участие.
Това са дългогодишните му съотборници в националния отбор Димитър Бербатов и Красимир Балъков, както и Стойко Сакалиев и Златко Янков.
Треньор на бъларския отбор ще бъде Димитър Димитров, а с с него на скамейката ще бъдат Неделчо Матушев и Любомир Шейтанов.
От чужденците бяха обявени имената на бившия вратар на Манчестър Сити Джо Харт, бившият защитник на Манчестър Юнайтед Уес Браун и бившият нападател на Портсмут Якубу Айегбени.
Бербатов, Балъков и три звезди от Висшата лига пристигат в Бургас за "Мач на надеждата"
