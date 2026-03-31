Както Burgas24.bg вече съобщи рекордьорът по мачове с националния отбор на България Стилиян Петров организира ново издание на "Мач на надеждата", което ще се проведе в Бургас на 6 юни.

Бившият халф дори "открехна вратата" относо участниците в демонстративната среща и обяви първите шест имена, които ще вземат участие.

Това са дългогодишните му съотборници в националния отбор Димитър Бербатов и Красимир Балъков, както и Стойко Сакалиев и Златко Янков.

Треньор на бъларския отбор ще бъде Димитър Димитров, а с с него на скамейката ще бъдат Неделчо Матушев и Любомир Шейтанов.

От чужденците бяха обявени имената на бившия вратар на Манчестър Сити Джо Харт, бившият защитник на Манчестър Юнайтед Уес Браун и бившият нападател на Портсмут Якубу Айегбени.