Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Както Burgas24.bg съобщи рекордьорът по мачове с националния отбор на България Стилиян Петров организира ново издание на "Мач на надеждата", което ще се проведе в Бургас на 6 юни.

Сред официалните гости на пресконференцията на бившия халф на Астън Вила и Селтик бе кметът на Бургас Димитър Николов.

"Благодаря на Стилиян за жеста и отношението към град Бургас. Освен че той е световно популярно име в сферата на футбола, той е знакова фигура, свързна с много каузи - момче с голямо сърце, което мобилизира и вдъхва надежда. Убеден съм, че желанието му мачът да е в Бургас е и заради отношение към Бургас, както и към нашия Комплексен онкологичен център", започна градоначалникът.

"Искам да благодаря на всички спонсори, включително и местните, които се включиха абсолютно безрезервно в подкрепа на тази кауза и на моя екип. Призовавам всички фенове да проявят разбиране към този реверанс на надеждата", добави той.

"Този мач е шанс Бургас да бъде рекалмиран, защото той ще бъде точно преди началото на активния летен сезон. Затова всички подобни събития са необходими за Бургас", подчерта кметът на града.