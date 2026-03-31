рекордьорът по мачове с националния отбор на България Стилиян Петров организира ново издание на "Мач на надеждата", което ще се проведе в Бургас на 6 юни.
Сред официалните гости на пресконференцията на бившия халф на Астън Вила и Селтик бе кметът на Бургас Димитър Николов.
"Благодаря на Стилиян за жеста и отношението към град Бургас. Освен че той е световно популярно име в сферата на футбола, той е знакова фигура, свързна с много каузи - момче с голямо сърце, което мобилизира и вдъхва надежда. Убеден съм, че желанието му мачът да е в Бургас е и заради отношение към Бургас, както и към нашия Комплексен онкологичен център", започна градоначалникът.
"Искам да благодаря на всички спонсори, включително и местните, които се включиха абсолютно безрезервно в подкрепа на тази кауза и на моя екип. Призовавам всички фенове да проявят разбиране към този реверанс на надеждата", добави той.
"Този мач е шанс Бургас да бъде рекалмиран, защото той ще бъде точно преди началото на активния летен сезон. Затова всички подобни събития са необходими за Бургас", подчерта кметът на града.
Кметът на Бургас: Градът има нужда от събития като "Мач на надеждата"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ФОКУС
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.