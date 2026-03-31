рекордьорът по мачове с националния отбор на България Стилиян Петров организира ново издание на "Мач на надеждата", което ще се проведе в Бургас на 6 юни.
На пресконференцията присъстваше и Димитър Димитров - Херо, който стана ясно, че ще води българския отбор в срещата.
"Искам да говоря не само като участник в този мач, а и като човек, който е преминал през този неприятен проблем. Знам какво е страхът, знам какво е неизвестността за утрешния ден, знам какво е надеждата. И затова призовавам хората в Бургас да покажем, че ние сме хора с големи сърца, хора които могат да бъдат съпричастни към този проблем, хора, които да обединяват в болката и страданието на хората. Ще бъда изключително щастлив и горд, ако в моя роден град стадионът бъде пълен и подкрепим тези хора, защото те имат огромната нужда от нашата подкрепа. Знам какво нещо е подкрепата и благодарение на тази подкрепа аз имам в момента възмоност да стоя пред вас и да говоря", заяви Димитров, който също в момент от живота си се бори с онкологично заболяване.
Херо за "Мач на надеждата": Знам какво е подкрепата, ще съм горд стадионът в родния ми град да се напълни
Още по темата
/
Още от категорията
/
