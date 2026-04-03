Българската звезда в тениса Григор Димитров ще започне днес участието си на демонстративния турнир от веригата "UTS", който ще се проведе във френския град Ним от днес до неделя.

Това ще бъде и първи дуел за хасковлията на клей за 2026-а година.

Димитров ще играе на четвъртфинал в състезанието срещу "Топ 10" играча Феликс Оже-Алиасим от Канада. Северноамериканецът е поставен и под номер 1 в схемата.

Сблъсъкът започва не преди 15:30 часа българско време. Димитров и Оже-Алиасим имат две срещи помежду си до момента при професионалистите. И при двете канадецът стигна до успеха. Това обаче се случва през далечната 2020-а година с 2:6, 4:6 на осминафиналите на турнира в Ротердам. Година по-рано настоящият номер 7 в света печели с 6:4, 6:4 на трева в "Куинс клъб" в Лондон.

Срещите ще се предават "на живо" по платформата на BTV - VOYO.BG.

Победителят от двойката Димитров-Оже-Алиасим ще срещне на полуфинала спечелилия измежду Андрей Рубльов и Алехандро Давидович-Фокина. Другите четвъртфинални двойки са Каспер Рууд-Карен Хачанов и Александър Бублик-Юго Умбер.

Веригата демонстративни турнири "UTS" е създадена от бившия треньор на Димитров - Патрик Муратоглу.