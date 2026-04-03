Българската звезда в кеча Мирослав Барняшев ще играе на най-големия турнир в развлекателния спорт - "Кечмания". ФОКУС първи съобщи новината вчера, а ето как пловдивчанинът стигна до битка на най-голямото шоу на Световната федерация по кеч (WWE).

Русев игра в квалификационна надпревара, която бе част от събитието "WWE Main Event", провело се в най-известната зала в света - "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк, САЩ.

Българинът спечели срещу Отис в двубой, продължил едва 3 минути и 42 секунди. В самия му край Русев използва хватката си за предаване - "The Accolade". По време на сблъсъка голяма част от публиката скандираха "Rusev Day" ("Денят на Русев").

Сблъсъкът може да видите в прикачения файл между 32:30 и 40:20 (последна среща за вечерта).

Така след седем години отсъствие Русев ще играе на WrestleMania 42, което ще се проведе на 18-ти и 19-ти април на стадион "Алиджънт“ в Лас Вегас.

Той ще участва в битката за интерконтиненталната титла в двубой със стълби срещу настоящия носител на пояса Пента, Драгън Лий, Джей Ди МакДона и Джевон Евънс.