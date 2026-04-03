Съветникът на премиера Андрей Гюров в спорта Димитър Бербатов инициира нова програма за данъчни облекчения на компании, които финансират спортни организации или инвестират в подобряване на спортна инфраструктура.
Предложенията са внесени в проект за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и са публикувани за обществено обсъждане от служебния кабинет.
"Чрез въвеждането на нови данъчни кредити бизнесът ще може да инвестира директно в спорта, заобикаляйки тежката и бавна администрация", пише Бербатов.
Предложенията включват няколко нива на данъчни отстъпки като процент от счетоводната печалба при:
"35% - дарения за развитие на детско-юношески спорт, за развитие на спорт за всички или за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в училищата, висшите училища и академии.
20% - дарения за подготовка и участие на национални отбори на Република България в международни спортни форуми.
10% - дарения в полза на професионални спортни клубове за обезпечаване на спортно-техническата дейност".
Не се признава за данъчни цели целият разход на дарение, когато спонсорът и съответният клуб са свързани лица.
Проектът предвижда законът да влезе в сила от 1 януари 2027 г., ако бъде одобрен.
Решението зависи от мнозинството в следващото Народно събрание. Срокът за предварително обществено обсъждане ще мине едва след изборите на 19-и април.
Отстъпки от данък "Печалба" се признават за дарители, които подпомагат дейности като здравеопазване, социални грижи, детски заведения и училища, регистрирани вероизповедания, БЧК, социално слаби лица, деца с увреждания или деца без родители, културни институти, комуни за лечение на наркозависими и др.
Бербатов обяснява мотивите за предложението с "критични данни, които не търпят отлагане":
масово отпадане на децата от заниманията със спорт при преминаване към средно образование, основно поради липса на средства и достъпна база,
по-малко от 50% от спортните организации разполагат с бюджет за специализирана медицинска грижа и възстановяване на атлетите
92,5% от българския спорт не генерира реални приходи от реклама, което прави частните инвестиции чрез данъчни облекчения основен път за оцеляване.
