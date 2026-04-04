Нефтохимик записа пета поредна победа, след като победи Димитровград с 2:0 в мач от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига, предаде репортер на Burgas24.bg.

Щабът на домакините направи една промяна спрямо състава, който победи Асеновец с 3:0 преди седмица. На мястото на Антон Узунов като титуляр започна Мирослав Радев.

Преди началото на срещата двата отбора подкрепиха "Мач на надеждата“, който ще се проведе в Бургас на 6 юни.

След това бе запазена и минута мълчание в памет на бившия капитан на националния отбор и президент на БФС Борислав Михайлов, който напусна този свят преди няколко дни.

"Шейховете“ започнаха вихрено и още във втората минута можеха да открият резултата. Пюскюлю отправи хубав удар с глава след корнер, но играч на Димитровград изби от гол линията.

В 12-ата минута Мирослав Радев бе на добра позиция в наказателното поле, но ударът му с глава мина над вратата.

В 25-ата минута Христо Георгиев получи на дузпата, но шутът му бе блокиран от играч на гостите.

Само три минути по-късно халфът на домакините отново се озова с топка в крака около дъгата на наказателното поле на противника и отправи силен удар, но топката мина над напречната греда.

В крайна сметка двата отбора се оттеглиха на почивка при резултат 0:0.

След паузата в отбора на Нефтохимик бе направена двойна смяна като в игра се появиха Венцислав Славов и Антон Узунов.

В 52-ата минута Тодор Петров остана непокрит в наказателното поле не гостите, но ударът му не бе достатъчно силен и бе спасен от вратаря на Димитровград.

Само четири минути по-късно обаче централният защитник на "шейховете“ засече прекрасно центриране от корнер на Венци Славов и изведе Нефтохимик напред – 1:0.

В 62-ата минута Димитровград пропусна най-чистото си положение, след като техен футболист бе изведен в наказателното поле на домакините, но Величков скъси чудесно дистанцията и спаси.

Само 180 секунди след това Рамис Исмаилов бе изведен чудесно на крилото от Антон Узунов, напредна и стреля, но шутът му мина встрани.

В 81-ата минута домакините получиха дузпа, която Венцислав Славов превърна в гол.

Само 120 секунди по-късно "зелените“ имаха основателни претенции да получат втори наказателен удар след нарушение срещу Григор Солаков, което страничния съдия маркира, но главният показа играта да продължи.

До края "шейховете“ контролираха ситуацията и се поздравиха със заслужения успех.

Следващият мач за момчетата на Димчо Ненов е в четвъртък, отново домакинство, този път на Ямбол. Двубоят е отново от 17:00 ч.