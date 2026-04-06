Отборът на Нефтохимик до 18 г. победи Янтра с 2:0, за да постигне важна победа към запазването на мястото си в Елитната юношеска група, предаде репортер на ФОКУС.

Двубоят се игра на изкуствения терен в бургаския кв. "Ветрен".

Момчетата на Николай Кръстев владееха повече топката и инициативата, докато тимът от Габрово разчиташе основно на контраатаки.

До почивката двата съперника създадоха по няколко опасни положения пред вратата на противника, но до гол не се стигна и почивката дойде при резултат 0:0.

През втората част младите "шейхове" усилиха натиска и в крайна сметка стигнаха до заслужени два гола.

Първо се разписа Максим Киряков, който се оказа най-съобразителен в наказателното поле на Янтра при едно разбъркване, а след това в края на срещата точка на спора с второ попадение сложи Петър Кюмюрджиев.

С успеха Нефтохимик оглави класирането във втората осмица на първенството като вече е на 12 точки пред последния си опонент, който е първият отбор, намиращ се в зоната на изпадащите.

До края на сезона в Елитната юношеска група остават 8 срещи.

Следващият мач за играчите на Николай Кръстев е в четвъртък от 11:00 ч., гостуване на Миньор (Перник).