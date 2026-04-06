Отборите на Нефтохимик и Локомотив (Авиа) се изправят един срещу друг в мач №2 от серията между двата тима от 1/2-финалите в НВЛ за мъже.

Двубоят е от 19:00 ч. днес в бургаската зала "Младост".

Първата среща в петък бе спечелена категорично от играчите на Найден Найденов с 3:0 гейма.

Играе се до три успеха от възмжожни пет мача.

Поради големия зрителски интерес касите в спортното съоръжение ще отворят още в 17: 30 ч., а всеки желаещ може да си закупи билет онлайн: ТУК!

Пропуските са на стандартната през тази календарна година цена от 6 евро.

Ученици и пенсионери ще влизат в залата срещу 4 евро като този тип билети могат да бъдат закупени само на място.

Първи съдия на срещата е Борислав Йорданов, а на мрежата ще му помага Добромир Добрев.

В другата 1/2-финална серия между Левски и ЦСКА резултатът е равен - 1:1 победи, след като вчера "червените" пречупиха Вечния съперник с 3:2 гейма.