Созопол победи с 2:1 Марица (Пд), един от отборите, които води яростна битка за класиране във Втора лига, заедно с Несебър.
"Изключителен мач от наша страна. Момчетата се представиха великолепно, бяхме дисциплинирани и заслужено спечелихме. Ние за пореден път показахме, че играем единствено за честта на Созопол. Защото имаше спекулации, че искаме да спрем Несебър за сметка на Марица, а ние победихме Марица и направихме услуга на Несебър да е едноличен лидер в класирането“, коментира старши треньорът Петър Кюмюрджиев пред официалния сайт на Созопол.
"Поздравявам отбора за себераздаването въпреки кадровите проблеми, както и за желанието и за сериозното отношение. Наистина се постараха в този мач. Тази победа е и за бате Митко Стойчев“, допълни наставникът.
В следващия си мач Созопол гостува на Спартак (Пд) в четвъртък от 17:00 ч.
