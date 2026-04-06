Созопол победи с 2:1 Марица (Пд), един от отборите, които води яростна битка за класиране във Втора лига, заедно с Несебър.

"Изключителен мач от наша страна. Момчетата се представиха великолепно, бяхме дисциплинирани и заслужено спечелихме. Ние за пореден път показахме, че играем единствено за честта на Созопол. Защото имаше спекулации, че искаме да спрем Несебър за сметка на Марица, а ние победихме Марица и направихме услуга на Несебър да е едноличен лидер в класирането“, коментира старши треньорът Петър Кюмюрджиев пред официалния сайт на Созопол.

"Поздравявам отбора за себераздаването въпреки кадровите проблеми, както и за желанието и за сериозното отношение. Наистина се постараха в този мач. Тази победа е и за бате Митко Стойчев“, допълни наставникът.

В следващия си мач Созопол гостува на Спартак (Пд) в четвъртък от 17:00 ч.