Волейболният Нефтохимик срази Локомотив (Авиа) с 3:1 гейма в мач №2 между двата тима от 1/2-финалната им битка от плейофите на НВЛ за мъже.
С успеха бургаският отбор изравни серията на 1:1 победи.
"Мога да кажа, че публиката в зала "Младост“ оказа своето влияние– тя ни измъкна! Благодаря и на феновете, и на всеки един от моите състезатели. Това е нашият тийм спирит – духът на отбора, с който сме едно цяло“, каза старши треньорът на "шейховете" Иван Станев след срещата.
Третият двубой е в Пловдив на 9 април.
"Не е лесно да наваксаш такъв пасив, какъвто имахме в четвъртия гейм. Вярвам в тези момчета. Казах им, че не искам да виждам хора, които да гледат в земята и да се отчайват“, каза още клубната легенда на Нефтохимик.
"Ако ние успеем да бием този сервис, който бием като домакини, ще затрудним Локомотив в Пловдив. Видях умора в някои от състезателите, когато трябва да се вземат правилни решения. Но умората не трябва да бъде оправдание“, завърши бившият разпределител.
