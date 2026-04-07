Волейболният Нефтохимик срази Локомотив (Авиа) с 3:1 гейма в мач №2 между двата тима от 1/2-финалната им битка от плейофите на НВЛ за мъже.

С успеха бургаският отбор изравни серията на 1:1 победи.

"Мога да кажа, че публиката в зала "Младост“ оказа своето влияние– тя ни измъкна! Благодаря и на феновете, и на всеки един от моите състезатели. Това е нашият тийм спирит – духът на отбора, с който сме едно цяло“, каза старши треньорът на "шейховете" Иван Станев след срещата.

Третият двубой е в Пловдив на 9 април.

"Не е лесно да наваксаш такъв пасив, какъвто имахме в четвъртия гейм. Вярвам в тези момчета. Казах им, че не искам да виждам хора, които да гледат в земята и да се отчайват“, каза още клубната легенда на Нефтохимик.

"Ако ние успеем да бием този сервис, който бием като домакини, ще затрудним Локомотив в Пловдив. Видях умора в някои от състезателите, когато трябва да се вземат правилни решения. Но умората не трябва да бъде оправдание“, завърши бившият разпределител.