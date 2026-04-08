От Фондация "Стилиян Петров", която организира благотворителният "Мач на надеждата" обявиха, че за събитието на ст. "Лазур" на 6 юни ще пристигне световноизвестният фрийстайлър Били Уингроув.

Познат на милиони фенове по света като част от легендарното дуо F2 Freestylers, Били е глобална суперзвезда с милиони последователи, които го следват заради артистичността му и страхотната му техника, пред която са се прекланяли звезди като Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Неймар.

Уингроув е първият фрийстайлър, подписал професионален договор с клуб от Висшата лига - Тотнъм Хотспър.

Участието на Били в благотворителния "Мач на надеждата" е ясен знак за международния мащаб на събитието. Той не само ще подкрепи благородната кауза, но обещава да превърне всяко свое докосване до топката в истинско шоу. Феновете на стадиона ще имат уникалната възможност да видят на живо магията, която обикновено наблюдават само на екраните на своите смартфони.

Били Уингроув се присъединява към списъка с обявени участници до момента като Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Джо Харт, Уес Браун и Якубу Айегбени.

Събитието "Мач на надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти. Те ще обединят усилия за:

• Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" Бургас

• Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев, борещи се с рака

• Директна подкрепа за пациенти, които сами водят битката с коварната болест

Билетите за благотворителния "Мач на Надеждата" вече са в продажба в партньорската мрежа на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника" както и онлайн в сайта на Eventim.