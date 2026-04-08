Президентът на ОФК Несебър Недялко Москов коментира остро колаж, публикуван от бившия нападател Стойко Сакалиев, видя Burgas24.bg.
Вторият пусна пост, на който животно е изобразено като фен на Левски. То плаче и яде хляб "Добруджа", като всичко това е препратка от страна на бившия играч на ЦСКА към Левски след равенството 2:2 в Добрич преди няколко дни.
Това провокира гневна реакция от шефа на "делфините", който написа следното, което публикуваме, без редакторска намеса:
"Много ниско ниво, мисля, че с тази публикация скоро ще можете отново да носите знамето на Българската армия г-н Сакалиев. Само преди няколко дни този човек седеше на една маса и говореше за обединение за велика кауза, така ли ще обединим хората и децата, като ги разделим на ЦСКА и (говеда).
Г-н Сакалиев, могат ли феновете на Левски(говедата) и техните деца да подкрепят мача на 6 юни?
И не забравяй, че имаш много приятели от Левски, които са ви помагали в трудни моменти.
Добър пост от зам. директор на учебно заведение…
Мисля,че трябва да бъде поощрен от Министерството на Културата…".
