Отборите на Локомотив (Авиа) и Нефтохимик ще се изправят днес един срещу друг в мач №3 от серията между двата тима от 1/2-финалите в плейофите на НВЛ за мъже.

Двубоят е от 19:00 ч. в залата на пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Към момента резултатът в серията е 1:1 победи, след като двата съперника си размениха по един домакински успех.

Играчите на Иван Станев показаха дух и успяха да спечелят в бургаската зала "Младост" с 3:1 гейма в понеделник и да не позволят на опонента да дръпне в общия резултат. Носителите на Купата на България за тази година успяха да измъкнат ключовия четвърти гейм и да затворят срещата, въпреки че губеха в резултата с 13:18.

Играе се до три победи от възможни пет срещи. Предвид резултата в момента, със сигурност ще има мач №4, който ще бъде след Великден в Бургас - на 15 април от 19:00 ч. в зала "Младост".

В другия 1/2-финал между Вечните съперници Левски и ЦСКА, "сините" са на крачка от финала, след като водят в серията срещу "армейците" с 2:1 успеха. Техният четвърти сблъсък е на 14 април от 19:00 ч. в зала "Васил Симов" в столицата.