Нефтохимик надигра, но не успя да победи Ямбол в мач от 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига.
Двата отбора завършиха 1:1 на ст. "Лазур“, предаде репортер на Burgas24.bg.
В 11-ата минута Венци Славов отправи първия точен удар в мача, но той попадна право в ръцете на вратаря на Ямбол.
В 26-ата минута Рамис Исмаилов бе забравен на втора греда и стреля от въздуха, но шутът му мина над вратата.
Пет минути преди полувремето Илчев се размина с топката след центриране от фланга.
Така полувремето дойде при резултат 0:0.
В началото на втората част Ямбол вкара с първия си удар в мача. След центриране от корнер Вълчев засече с глава и топката се озова в мрежата за 1:0.
В 72-ата минута Нефтохимик изравни. Венци Славов подаде от фал, а играч на Ямбол вкара топката в собствената си врата.
10 минути по-късно "шейховете“ бяха много близо до втори гол. Токмак центрира от фланга, Васил Ангелов засече топката, тя рикориша в съперник и мина съвсем близо до страничната греда.
В 85-ата минута двамата повториха упражнението, но ударът на Ангелов мина над напречната греда.
В крайна сметка повече голове не паднаха и мачът завърши при резултат 1:1.
В следващия си мач Нефтохимик гостува на втория отбор на Локомотив (Пд). Мачът е в петък от 17:00 ч.
От своя страна Ямбол домакинства на Атлетик (Куклен) ден по-късно в същия час.
