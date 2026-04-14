Състезателката на националния отбор и на яхт клуб "Черноморец Бургас“ Александра Лукоянова постигна пореден впечатляващ успех на международната сцена. Този път спечели втория кръг от веригата Euro ILCA Cup, проведен в Мурсия, Испания.

След победата си в първия кръг в Португалия Лукоянова затвърди отличната си форма с нова безапелационна победа в олимпийския клас ILCA 6 при жените. В силно оспорвана надпревара, с участието на 75 лодки в генералното класиране, българската състезателка демонстрира класа, постоянство и увереност, които ѝ донесоха първото място, съобщиха от яхт клуб "Черноморец Бургас“.

Успехът ѝ идва на фона на сериозна международна конкуренция и потвърждава мястото ѝ сред водещите имена в класа. Представянето ѝ в Испания е още една важна стъпка в подготовката за предстоящите големи състезания през сезона.

Следващото предизвикателство пред Лукоянова е участие в кръг от Световната купа в Йер, Франция. Там ще се изправи срещу най-добрите състезатели в света. Основният ѝ фокус обаче остава Европейското първенство в Кастела, Хърватска, през май, за което тя и нейният екип продължават целенасочената си подготовка.