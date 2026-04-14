Младежки международен център – Бургас, съвместно с Община Сунгурларе, организира второ издание на състезание по планинско бягане на 22 април (сряда) в местността "Ичмята“ край Сунгурларе. Началният час е 11:00. Инициативата цели да насърчи активния начин на живот и да съчетае спорта с красотата на природата, съобщиха организаторите за Burgas24.bg.

Участниците ще имат възможност да премерят сили в различни категории, като за всички състезатели ще бъдат осигурени вода и храна. Първите трима в крайното класиране на всяка категория ще получат награди.

Категориите са: 5-7 клас; 8-12 клас; над 19 години и при двата пола. Желаещите да се включат трябва да се регистрират предварително чрез онлайн формуляр.

Организаторите уточняват, че право на участие имат лица, които отговарят на възрастовите изисквания от 12 до 29 години и не се занимават професионално с лека атлетика.

За желаещите да се включат ще има осигурен безплатен транспорт. Автобусът ще тръгне от спирката на НХК в Бургас, в 08:30 часа на 22 април.