Нефтохимик и Локомотив (Авиа) излизат по-късно днес в своя двубой №4 от 1/2-финалния им сблъсък от плейофите в Националната волейболна лига за мъже.

Към момента пловдивчани имат предимство с 2:1 победи, което означава, че момчетата на Иван Станев задължително трябва да спечелят, за да запазят шансовете си за класиране към финала.

Ключовият двубой е днес от 19:00 ч. в зала "Младост".

От клуба обявиха, че още от 17:30 ч. в съоръжението ще работят две каси, които да обслужват желаещите да наблюдават срещата.

Цената на билетите е стандартните за 2025 г. 6 евро, а деца и пенсионери влизат срещу 4. Техните пропуски могат да бъдат закупени само на каса.

Победителят от серията между Нефтохимик и Локомотив (Авиа) ще се изправи срещу Левски, който вчера успя да затвори серията срещу Вечния враг ЦСКА с 3:1 победи след успех с 3:2 гейма.