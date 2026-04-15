Представители на водещи европейски медии се запознаха днес с подготовката на Община Бургас за домакинството на първия етап (Grande Partenza) от престижното колоездачно състезание Giro d’Italia 2026, съобщиха от Община Бургас за

Събитието ще се проведе от 6 до 9 май.

В срещата в Културен център "Морско казино“ участваха представители на авторитетни международни издания като Corriere della Sera, Marca, La Gazzetta dello Sport, Tuttobici и Eurosport.

Подробности за подготовката на Бургас за мащабното състезание предоставиха заместник-кметът по спорт и туризъм на Община Бургас Манол Тодоров, председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев и директорът на ОП "Туризъм“ Радовеста Стюърт. Те споделиха ключови аспекти от организацията, логистиката и дългосрочните ползи за града и региона.

Представянето е част от усилията за международна реклама на града, като акцент бе поставен върху възможностите за развитие на устойчив туризъм, спортна инфраструктура и привличане на нови туристи. Очаква се събитието да привлече хиляди посетители от цяла Европа и извън нея, както и значително международно медийно отразяване.

Домакините подчертаха, че Бургас активно работи по визуалната идентичност и популяризирането на събитието – част от градската среда ще бъде брандирана, включително двете най-големи автобусни спирки, а емблематичното цветно изложение "Флора Бургас“ тази година също ще премине под знака на Giro d’Italia. Като символичен акцент бе отбелязано и присъствието на розовото фламинго – разпознаваем знак за града и неговата връзка с природата и с предстоящото състезание.

По време на срещата бе акцентирано и върху стратегическото местоположение на Бургас по миграционния маршрут Виа Понтика и богатите традиции на града в колоезденето. Бургас е дал на България изявени състезатели, представяли страната на олимпийски игри, световни и европейски първенства. Специално внимание бе отделено на легендата Димо Ангелов, който е колоездач №1 на България за миналия век и е сред най-значимите имена в българското и европейско колоездене и носител на престижни постижения на международната сцена.

Представителите на Общината подчертаха, че през последните години Бургас последователно инвестира в модернизацията и разширяването на спортната си инфраструктура – изграждане и обновяване на спортни зали, велоалеи и игрища, както и привличане на международни спортни събития. Сред примерите бе посочено и домакинството на Бургас на турнир във Волейболната лига на нациите миналото лято, както и факта, че Бургас традиционно е част от едно от най-старите спортни състезания в страната – колоездачната обиколка на България.

Организацията на първия етап от Giro d’Italia 2026 е част от дългосрочната стратегия на града за развитие на спортния туризъм и удължаване на активния туристически сезон чрез събития с висока добавена стойност.

В седмицата преди това в града ще се проведат и редица културни събития, които също ще бъдат под знака на състезанието, а на 6 май Бургас ще е домакин и на грандиозно събитие, свързано с представяне на отборите участници в Летния театър в Морската градина.

След срещата гостите имаха възможност да се запознаят отблизо с града чрез обиколка на Морската градина и основните забележителности, както и да се срещнат лично с Димо Ангелов, който сподели своя опит и вдъхновение за развитието на спорта.

Домакинството на състезанието представлява изключителна възможност за глобална реклама на България и Бургас, като се очаква да генерира значителен интерес, туристически поток и устойчиви икономически ползи за региона.

Община Бургас продължава активната си работа по подготовката, с амбицията да осигури събитие на най-високо европейско ниво, с което да удължи туристическия сезон и да засили още повече интереса на децата и младите хора към колоезденето и активния начин на живот.