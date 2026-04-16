Нефтохимик 2010 изравни 1/2-финалната серия с Локомотив Авиа (Пловдив) от плейофите в НВЛ.

Воденият от Иван Станев тим се наложи над съперника с 3:1 (26:28, 25:20, 27:25, 25:16) в четвъртата среща съперниците, провел се в зала "Младост" в Бургас.

Така всичко ще бъде решено в пети двубой, който ще бъде на 18 април (събота) в Пловдив.

Победителят от двойката ще се изправи срещу Левски, който отстрани ЦСКА в другия 1/2-финал.

Старши треньорът на Бургазлии направи една промяна в стартовата шестица - като разпределител стартира Любослав Телкийски, вместо Дмитро Долгополов.

В първия гейм Нефтохимик поведе с 16:11, а след това имаше два геймбола при 24:23 и 25:24, но Локомотив успя да изтръгне гейма след 28:26.

Бургазлии доминираха до средата на втория гейм, след което гостите изравниха играта. След това обаче Нефтохимик отново взе превес и в крайна сметка изравни резултата след 25:20.

В третия гейм пловдивчани водеха с 12:9 и 23:20. но "шейховете" показаха характер и железни нерви, повеждайки в резултата след 27:25.

В решителната четвърта носителите на Купата поведоха с 9:6, а след това в ключовите моменти бяха стабилни. Мартин Кръстев заби серия от асове, с което увеличи аванса на отбора си, а точка от сервис на Калоян Балабанов сложи точка на спора.

Най-резултатен бе Рикардо Жуниор с 19 точки (1 ас, 4 блокади). С по 14 точки се отчетоха Мартин Кръстев (3 аса, 3 блокади) и Ади Османович (1 ас, 1 блокада). За съперника Жулиен Георгиев завърши с 19 точки (2 аса, 2 блокади), с 18 точки приключи Тодор Вълчев (2 аса, 1 блокада). Кристиян Алексов записа 15 точки (1 ас, 1 блокада).