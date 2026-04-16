Старши треньорът на Нефтохомик Иван Станев бе доволен от отборния дух на своя тим след победата на Нефтохимик над Локомотив Авиа с 3:1 гейма, която осигури на бургазлии мач №5 в 1/2-финалите на плейофите в НВЛ.

"Казах на момчетата, че днес в зала "Младост" излизаме не да се спасяваме, а излизаме, за да се класираме на финал", каза след края на срещата бившият разпределител, цитиран от клуба.

"Тези момчета трябва да изиграят три-четири такива мача, за да видят каква е атмосферата отвътре. Сега в Пловдив трябва да изиграем един правилен мач", добави клубната легенда.

Станев коментира и Любослав Телкийски, който игра като разпределител през целия мач на мястото на Дмитро Долгополов.

"Любо е едно отговорно момче. Стоян Димитров също оправда минутите, които му дадох. Но да оставим имената настрани", заключи Иван Станев.