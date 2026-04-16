Предстоящото издание на международната регата "Порт Бургас" – X-Yachts Bourgas Sailing Week ще се проведе в периода 29 април – 3 май 2026 г., но тази година събитието е от изключителна значимост, тъй като в Бургас ще бъде официалният старт на мащабната ветроходна верига South Eastern European Sailing Grand Prix, която обединява престижни регати в България, Гърция и Турция.
X-Yachts Bourgas Sailing Week 2026 е първата спирка от новия Grand Prix формат,
който обединява усилията на водещи клубове в региона. Яхт клуб "Порт Бургас“ си партнира с водещите морски организации от региона – ветроходните клубове в Истанбул, Текирдаг и Александруполис.
Организаторите от Яхт клуб "Порт Бургас“ обявиха и ново ключово партньорство с
датския супербранд X-Yachts. Световният лидер в производството на луксозни и
спортни яхти подкрепя събитието чрез регионалното си представителство за България, Румъния и Сърбия.
Регатата, която ще се проведе в Бургас е отворена за следните класове:
- Деца и младежки: Optimist, ILCA 4, 420.
- Олимпийски и международни: ILCA 6, ILCA 7, 470, Finn.
