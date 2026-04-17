Фондация "Стилиян Петров" обяви имената на поредните трима футболисти, които ще подкрепят благотворителния "Мач на Надеждата", който ще се играе на 6 юни на стадион "Лазур" в Бургас. Това са Мартин Петров, Илиан Илиев и Георги Пеев, съобщиха организаторите за Burgas24.bg.

Те се присъединяват към Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън и Били Уингроув.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:

· Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" – Бургас;

· Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

· Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.

Билети: Вече в продажба в мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн на eventim.bg.