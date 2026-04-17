Най-голямата Световна ММА организация стъпвала някога в България се завръща у нас с третото си грандиозно събитие, което тази година ще се проведе на 1 август. Мащабното бойно шоу пристига с още по-впечатляваща файт карта, още по-запомнящи се моменти и световноизвестни ВИП гости.

След историческия успех на BRAVE 86 и BRAVE 97 в Бургас, страната ни и морския град се утвърдиха като важна точка от голямото семейство на елитната глобална организация.

И тази година BRAVE гостува благодарение на съдействието на Община Бургас и партньорите на BRAVE за България BULGARIAN FIGHT AGENCY (Българска Бойна Агенция).

В клетката ще влязат най-добрите български професионални бойци, които ще срещнат не по-малко класни съперници от цял свят в истински феърплей сблъсъци.