В София с поставянето на Tudor тотема беше даден символичен старт на отброяването до началото на колоездачното състезание Giro d’Italia 2026 – събитие от световен мащаб, което ще премине през различни български общини и очаквано ще привлече вниманието на многобройна международна аудитория. На церемонията по поставянето на отброяващия часовник присъстваха представители на държавната и местната власт, както и партньори в организацията на събитието, съобщиха от Министерство на туризма.

Маршрутът на първите три етапа от състезанието у нас ще премине през Черноморието и различни общини във вътрешността на страната, което ще даде възможност да бъдат представени различни туристически продукти – от морски и културен туризъм до маршрути за колоездене и активен начин на живот. Официалният старт на Giro d’Italia 2026 ще бъде даден на 8 май в Несебър, като трасето в България ще обхване Бургас, Велико Търново, Пловдив и София до 10 май.

Министерството на туризма работи съвместно с институциите, общините по трасето и с бранша, за да се осигури посрещането на участниците и гостите, както и да се подготвят допълнителни, предварителни и съпътстващи инициативи, с цел атрактивното представяне на България пред многобройната международна аудитория.

"За нас е важно да използваме това събитие стратегически и да представим и популяризираме страната ни по най-добрия начин – като сигурна дестинация с разнообразен и конкурентен туристически продукт, добра организация и ясни послания към външните пазари“, заяви служебният министър на туризма Ирена Георгиева.