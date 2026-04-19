Носителят на Купата на България от Нефтохимик 2010 (Бургас) се класира за финал в НВЛ.

Воденият от Иван Станев тим се наложи като гост над Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 (25:22, 25:19, 20:25, 25:23) в петия 1/2-финален мач от серията между двата отбора.

В крайна сметка бургазлии спечелиха серията с 3:2 успеха.

На финала те излизат срещу актуалния шампион Левски София, който ще се бори за трофея за трети пореден път.

Локомотив пропусна възможността да играе на втори финал в елита след този през миналата година.

Старши треньорът на бургазлии Иван Станев отново заложи на Любослав Телкийски като разпределител, което се оказа правилен ход.

Нефтохимик започна по-добре и спечели първите два гейма, като особено силно бе представянето във втория гейм. Играчите на Найден Найденов обаче не се предадоха. В третия гейм те поведоха с 10:6 и до края на изпуснаха инициативата, за да намалят изоставането си.

Решителният четвърти гейм тръгна под диктовката на бургазлии, които водеха до 10:7. Съперникът влезе в серия и изравни, след което записа обрат. Битката продължи, а в крайна сметка Нефтохимик показа по-здрави нерви и се класира на финал.

За MVP бе отличен Любослав Телкийски.

Най-резултатен бе Ади Османович с 19 точки (2 блокади), с 18 точки (2 аса, 1 блокада) се отчете Рикардо Жуниор.

За Локомотив Жулиен Георгиев бе над всички с 31 точки (3 аса, 4 блокади), със 17 точки (2 аса, 1 блокада) приключи Тодор Вълчев.

Бургазлии бяха бурно подкрепени от над 100 свои фенове, пропътували разстоянието от Бургас до Пловдив, за да гледат мача.