Старши треньорът на Нефтоимик Иван Станев заяви след петия 1/2-финален мач срещу Локомотив Авиа, осигурил финала на бургазлии в НВЛ, че отборът е постигнал своите минимални цели, поставени преди началото на сезона.

"Изпълнихме програма минимум - трофей и два финала. Сега можем да изпълним и програма максимум. Много се радвам за Любослав Телкийски, защото той е подценяван от много хора. При нас няма ясно откроени първи и втори отбор - играчите са с много близки качества. Поздравявам момчетата", заяви Станев след финала, цитиран от Спортал.

"Невероятно е над 150 фенове да те подкрепят при гостуване", подчерта той и благодари на всички привърженици, подкрепили отбора му в тежкия мач в Пловдив.