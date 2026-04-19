Финалите във волейболния шампионат ще започват след дни. Двубоите за трофея между първенеца Левски и Нефтохимик са от 22 април (сряда) с начален час 19:00 в зала "Левски София".

"Сините" имат домакинско предимство. Те ще приемат още третата и петата среща (ако има такава) - на 29 април (сряда) и 5 май (вторник).

В Бургас ще са вторият и евентуален 5-и мач. Те ще са на 25 април (събота) и 2 май (събота).

Левски отстрани в полуфиналите ЦСКА с 3:1 победи в серията. Нефтохимик имаше по-дълга серия, взимайки я с 3:2 успеха.