Легендата на българския футбол Димитър Бербатов отправи емоционален видео призив в подкрепа на благотворителната инициатива "Мач на надеждата", организирана от Фондация "Стилиян Петров".

Голямото събитие ще се проведе на 6 юни 2026 г. на стадион "Лазур" в Бургас.

Във видеото Димитър Бербатов призовава фенове в страната и граждани на Бургас да станат част от благородната кауза, чиято основна цел е събирането на средства за подкрепа на хора, борещи се с онкологични заболявания.

"Елате и бъдете част от една благородна кауза! Нека напълним стадиона! А вие, Бургас, бъдете готови за истински празник! Ще се видим на 06.06 на "Лазур"", призова Бербатов в обръщението си.

Благотворителният "Мач на надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:

· Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" – Бургас;

· Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

· Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.

Билети: Вече в продажба в мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн на eventim.bg.