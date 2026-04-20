Бургаските стрелци триумфираха на пролетния турнир по стрелба, който се проведе в София. Стоян Пушков от спортен стрелкови клуб "Бургас“ завоюва златен медал на малокалибрен пистолет, като постави нов държавен рекорд във финала.
При жените, Адиел Илиева, също от Бургас, завърши първа в квалификациите на малокалибрен пистолет.
В дисциплината "Девойки до 21 години пистолет 10 метра“ Ангелина Малчева от Бургас спечели злато, а при жените Яна Митева, също от Бургас, завоюва бронзов медал, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.
