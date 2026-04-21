4 златни, 8 сребърни и 7 бронзови медали завоюваха малките каратеки от СКК "Киокушин Спирит“ Бургас на приключилото 20-то държавно първенство по киокушин за деца от 4 до 15 години. Състезанието се проведе в зала "Никола Станчев“, а негови организатори са СКК "Киокушин Спирит“ и Община Бургас.

В Състезанието взеха участие 143 каратеки, членове на БКА – ИКО България. От клуба-домакин взеха участие 35 състезатели. Давид Кушниренко получи специалния приз "Най-малък състезател“.

2026 година е специална за всички, за които карате киокушин не е просто бойно изкуство, а начин на живот, защото се навършват 50 години от създаването на бойното изкуство.

От името на СКК "Киокушин Спирит“ шихан Гергана Апостолова-Костова изказа своята благодарност за оказаното съдействие от страна на Община Бургас през годините, както и на желанието и старанието на бургаските каратеки, и приятели на бойното изкуство да развиват и популяризират този спорт, организирайки всяка година първен