Двама волейболисти на Нефтохимик попаднаха в разширения състав на България за предстоящото издание на Лигата на нациите (VNL) 2026.

В него са включени 31 волейболисти.

От бургаския клуб сред избранниците на Джанлоренцо Бленджини са разпределителят Любослав Телкийски, който изигра изключително силни мачове за "шейховете" срещу Локомотив Авиа на 1/2-финалите в НВЛ, както и либерото Ясен Петров.

На поста разпределител безспорен №1 е Симеон Николов като Телкийски ще трябва да се пребори с конкуренцията на Антон Станчев (Локомотив Авиа), Виктор Жеков (Монтана) и Стоил Палев (Левски).

От своя страна юношата на Нефтохимик Ясен Петров на поста либеро в разширения състав на България попадат Дамян Колев и Димитър Добрев от Левски, както и Калоян Ботев от Монтана.

Подготовката на националния отбор ще стартира на 27 април в Самоков, където "лъвовете" ще останат до 18 май. Ден по-късно отборът ще отпътува за Полша, където ще вземе участие в престижния международен турнир "Силезия къп“, заедно с домакините, Украйна и Сърбия.

На 3 юни "трикольорите" ще отпътуват за Аржентина, където са предвидени тренировки и контролен спаринг с гаучосите.

Първият турнир от Лигата на нациите ще започне на 10 юни в Бразилия. В него българският национален отбор ще се изправи последователно срещу съставите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия.

Разширен състав на България:

Разпределители

Антон Станчев – Локомотив Авиа

Виктор Жеков – Монтана

Любослав Телкийски – Нефтохимик 2010

Симеон Николов – Локомотив Новосибирск (Русия)

Стоил Палев – Левски София

Диагонали

Венислав Антов – Туркоа (Франция)

Димитър Димитров – Бусан (Република Корея)

Християн Димитров – Равена (Италия)

Посрещачи

Александър Николов – Кучине Лубе (Италия)

Аспарух Аспарухов – Шлепск (Полша)

Владимир Гърков – Сан Назер (Франция)

Георги Татаров – Галатасарай (Турция)

Денислав Бърдаров – ИББ (Турция)

Денис Карягин – Мачерата (Италия)

Жасмин Величков – Монца (Италия)

Кристиян Алексов – Локомотив Авиа

Мартин Атанасов – Монца (Италия)

Руси Желев – Мачерата (Италия)

Самуил Вълчинов – Равена (Италия

Теодор Каменов - Пирин

Централни блокировачи

Алекс Грозданов – Люблин Богданка (Полша)

Борис Начев – Падуа (Италия)

Ивайло Дамянов – Локомотив Авиа

Илия Петков – Гротадзолина (Италия

Кирил Колев – Локомотив Авиа

Лазар Бучков – Левски София

Преслав Петков – Соренто (Италия)

Либеро

Дамян Колев – Левски София

Димитър Добрев – Левски София

Калоян Ботев - Монтана

Ясен Петров – Нефтохимик 2010