Двама волейболисти на Нефтохимик попаднаха в разширения състав на България за предстоящото издание на Лигата на нациите (VNL) 2026.
В него са включени 31 волейболисти.
От бургаския клуб сред избранниците на Джанлоренцо Бленджини са разпределителят Любослав Телкийски, който изигра изключително силни мачове за "шейховете" срещу Локомотив Авиа на 1/2-финалите в НВЛ, както и либерото Ясен Петров.
На поста разпределител безспорен №1 е Симеон Николов като Телкийски ще трябва да се пребори с конкуренцията на Антон Станчев (Локомотив Авиа), Виктор Жеков (Монтана) и Стоил Палев (Левски).
От своя страна юношата на Нефтохимик Ясен Петров на поста либеро в разширения състав на България попадат Дамян Колев и Димитър Добрев от Левски, както и Калоян Ботев от Монтана.
Подготовката на националния отбор ще стартира на 27 април в Самоков, където "лъвовете" ще останат до 18 май. Ден по-късно отборът ще отпътува за Полша, където ще вземе участие в престижния международен турнир "Силезия къп“, заедно с домакините, Украйна и Сърбия.
На 3 юни "трикольорите" ще отпътуват за Аржентина, където са предвидени тренировки и контролен спаринг с гаучосите.
Първият турнир от Лигата на нациите ще започне на 10 юни в Бразилия. В него българският национален отбор ще се изправи последователно срещу съставите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия.
Разширен състав на България:
Разпределители
Антон Станчев – Локомотив Авиа
Виктор Жеков – Монтана
Любослав Телкийски – Нефтохимик 2010
Симеон Николов – Локомотив Новосибирск (Русия)
Стоил Палев – Левски София
Диагонали
Венислав Антов – Туркоа (Франция)
Димитър Димитров – Бусан (Република Корея)
Християн Димитров – Равена (Италия)
Посрещачи
Александър Николов – Кучине Лубе (Италия)
Аспарух Аспарухов – Шлепск (Полша)
Владимир Гърков – Сан Назер (Франция)
Георги Татаров – Галатасарай (Турция)
Денислав Бърдаров – ИББ (Турция)
Денис Карягин – Мачерата (Италия)
Жасмин Величков – Монца (Италия)
Кристиян Алексов – Локомотив Авиа
Мартин Атанасов – Монца (Италия)
Руси Желев – Мачерата (Италия)
Самуил Вълчинов – Равена (Италия
Теодор Каменов - Пирин
Централни блокировачи
Алекс Грозданов – Люблин Богданка (Полша)
Борис Начев – Падуа (Италия)
Ивайло Дамянов – Локомотив Авиа
Илия Петков – Гротадзолина (Италия
Кирил Колев – Локомотив Авиа
Лазар Бучков – Левски София
Преслав Петков – Соренто (Италия)
Либеро
Дамян Колев – Левски София
Димитър Добрев – Левски София
Калоян Ботев - Монтана
Ясен Петров – Нефтохимик 2010
