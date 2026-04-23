На 13 юни Конгресният център в Бургас ще се превърне в епицентър на здравето, енергията и красотата. От 12.00 до 19.00 часа градът ще бъде домакин на Burgas Fitness Fest 2026 – събитие от нов формат, което обединява спорт, лекции от световно ниво и изложение на водещи брандовем съобщиха от Община Бургас.

Целодневен маратон от движение и избор

Програмата е проектирана така, че всеки посетител да открие своето темпо. В две паралелни зали ще се провеждат тренировки "нон-стоп“ по 25 минути. Организаторите са събрали почти 20 от най-добрите треньори на Бургас, които ще представят разнообразие от стилове: от високия интензитет на Табата, Kangoo Jumps и Zumba, до балансиращите практики на Пилатес, Аромапилатес и Звукотерапия.

Всеки участник ще получи при входа чисто нова фитнес постелка като подарък, за да може да се наслади на тренировките в максимален комфорт, а след събитието да я отнесе у дома.

Знание и иновации в EXPO зоната

Освен активните тренировки, фестивалът предлага богат лекционен блок с водещи експерти. Посетителите ще чуят професионални съвети за протеиновото хранене от Кирил Танев, здравето на храносмилателната система от Паола Янчева и тайните за дълголетие от Виолета Николова.

Във фоайето на Конгресния център ще бъде разположена мащабна Expo зона. Там местни и национални брандове ще предлагат безплатни консултации, анализ на телесния състав с професионален апарат Tanita, модерни услуги за лазерна епилация от “Anitta", ваучери за посетители, специални оферти за масажи от Масажно студио "София“ , иновативни EMS тренировки, участниците ще имат ексклузивната възможност за безплатна дегустация на немските продукти FitLine.. За пълния комфорт на гостите ще се погрижат от Astreia Cake Boutique, които ще осигурят здравословна храна и качествено кафе през целия ден.

Грандиозен финал и много изненади

Денят ще завърши с мощно шоу и музика на живо от специалния гост NELITA, масов флашмоб и томбола с впечатляващи награди.

Основен организатор на това грандиозно събитие е София Мазуренко – доказан треньор-диетолог и експерт в областта на здравословното отслабване, Мисис Бургас 2020. Като собственик на популярното студио "София“ в Бургас, тя посвещава кариерата си на това да помага на жените да постигнат своята мечтана форма чрез баланс между движение, правилно хранене и съвременни процедури за тяло. Нейната визия е да обедини фитнес обществото в Бургас и да даде на всеки участник инструментите за по-здравословен живот.

Официален медиен партньор на събитието е Power FM, което гарантира, че вълната от здравословна енергия ще достигне до всеки жител на региона.

Вземи повече, отколкото плащаш

Burgas Fitness Fest предлага изключителна стойност за своите гости. При закупуване на билет до 13.05, всеки участник получава пакет от бонуси, който надвишава цената на самия пропуск:

- ПОДАРЪК: Професионална процедура LPG масаж от Студио "София“;

- ПОДАРЪК: Чисто нова фитнес постелка;

- ПОДАРЪК: Минерална вода "Михалково“;

- ПОДАРЪК: Лична консултация с експерта по отслабване София Мазуренко;

- Много допълнителни изненади и отстъпки на място.

Това не е просто спортно събитие – това е инвестиция в твоето здраве и самочувствие. Не пропускай шанса да бъдеш част от енергията на Бургас.

Осигурете своето място и вземете своите подаръци тук.